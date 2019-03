En acoustique avec Ray Lema (Le bout du chemin)

Dans cette édition de En acoustique avec Cédric, découvrez l’artiste Ray Lema.

Ray Lema est un musicien, pianiste de jazz et compositeur. Il découvre le classique à l’église en apprenant la maîtrise du piano. Après avoir tenté de devenir prêtre, il quitte tout pour devenir musicien. Il se met à la guitare et plonge dans le rock’n’roll avant de trouver son style: un mélange de plusieurs styles musicaux comme le jazz, le classique etc.

Après de nombreux albums tirant plus vers le jazz, le musicien a sorti en octobre 2018, son dernier album. Il nous présente ainsi « Transcendance », un album qui regroupe tous les styles musicaux de l’artiste.