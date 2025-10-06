Générations Reconversion : France Travail vous accompagne

Dans cette édition spéciale de Générations Reconversion, l’invité est Virginie Croizon, directrice de l’agence France Travail Jean-Moulin à Paris. L’émission met en lumière les enjeux actuels de la reconversion professionnelle. C’est un sujet qui touche désormais toutes les générations et tous les profils.

France travail: des solutions face aux mutations du marché de l’emploi

Le marché de l’emploi évolue rapidement : apparition de nouveaux métiers, montée en puissance de secteurs en tension, transformation sociétale… Autant de raisons qui poussent de plus en plus de Français à envisager une reconversion. Selon Virginie Croizon, cela ne concerne plus seulement les jeunes ou les seniors, mais bien tous les actifs. Parmi les métiers en forte demande à Paris et ailleurs, on retrouve l’hôtellerie-restauration, la sécurité, les métiers du bâtiment. Mais aussi les métiers de l’aide à la personne (aides-soignants, auxiliaires de vie, aides à domicile) et même les techniciens du spectacle.

Un accompagnement personnalisé étape par étape

Chez France Travail, la reconversion se construit dans la durée. Tout commence par un diagnostic personnalisé et un travail de confiance entre conseiller et candidat. L’accompagnement repose sur trois grandes étapes :

La réflexion : identifier les envies et les compétences.

La découverte : via l’immersion facilitée, un dispositif permettant de tester un métier directement en entreprise.

La formation : une fois le projet validé, des solutions comme la Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) financent des formations adaptées aux besoins des recruteurs. Vous pourrez trouver toute les information sur le POE sur le site du Ministère.

Virginie Croizon insiste : ne pas rester seul. Il faut par exemple e rapprocher d’un un conseiller en évolution professionnelle (CEP). Ce conseiller vous apporte un regard objectif et vous guide vers un parcours adapté.