10 - GÃ©nÃ©ration Reconversion 2025

GÃ©nÃ©rations reconversion: le tÃ©moignage inspirant de Djamela Bentrard

le 30/09/2025 - DurÃ©e 8 minutes

Dans cet Ã©pisode de GÃ©nÃ©ration Reconversion, lâ€™Ã©mission met en lumiÃ¨re le parcours de Djamela, qui a su transformer une Ã©preuve personnelle en une nouvelle carriÃ¨re rÃ©ussie. Ancienne aide-soignante, elle a dÃ» interrompre son activitÃ© pour des raisons de santÃ©. ConfrontÃ©e Ã  cette situation difficile, elle a trouvÃ© dans la mÃ©decine du travail et le dispositif Transition Pro ÃŽle-de-France un accompagnement essentiel pour envisager un futur professionnel adaptÃ©.

Djamela Bentrar une reconversion rÃ©ussie

GrÃ¢ce Ã  ce soutien, Djamela a identifiÃ© sa vocation pour les ressources humaines, choisi une formation spÃ©cialisÃ©e de six mois et effectuÃ© un stage qui lui a permis de dÃ©crocher un poste stable et Ã©panouissant. Son tÃ©moignage illustre lâ€™importance de se faire accompagner, de rester curieux et ouvert aux nouvelles opportunitÃ©s et de ne pas cÃ©der au dÃ©couragement face aux obstacles. Aujourdâ€™hui, elle partage son expÃ©rience pour encourager ceux qui, comme elle, doivent se reconvertir pour des raisons de santÃ© ou de changement de vie. Pour dÃ©couvrir dâ€™autres parcours et conseils pratiques sur la reconversion professionnelle en ÃŽle-de-France, rendez-vous sur Transition Pro ÃŽle-de-France.

Les Conseils de Djamela Bentrard

Tout au long de l’Ã©mission, Djamela donne plusieurs conseils clÃ©s pour rÃ©ussir une reconversion, pour des raisons de santÃ© ou un changement de vie imposÃ© :
Accepter la peur et sortir de sa zone de confort. Elle rappelle que la reconversion peut effrayer, surtout quand on change complÃ¨tement de mÃ©tier. Il est normal dâ€™avoir peur, mais il ne faut pas se laisser paralyser par cette peur.
Se faire accompagner. Elle insiste sur lâ€™importance de lâ€™accompagnement par des organismes spÃ©cialisÃ©s. Comme Transition Pro ÃŽle-de-France pour construire son projet, financer la formation et sÃ©curiser financiÃ¨rement la pÃ©riode de reconversion. Comme la MÃ©decine du travail pour identifier des solutions adaptÃ©es Ã  sa situation de santÃ©. Ou encore, le Conseillers en Ã©volution professionnelle pour guider le choix du mÃ©tier et de la formation.
Prendre le temps nÃ©cessaire. Selon sa propre expÃ©rience, il ne faut pas se prÃ©cipiter. Il est important dâ€™adapter le rythme de la reconversion Ã  ses capacitÃ©s physiques et Ã  sa santÃ©.
Explorer ses intÃ©rÃªts et rester curieux. Elle conseille de tester diffÃ©rentes pistes, sâ€™informer, observer les mÃ©tiers autour de soi, et se renseigner sur ce qui pourrait plaire et correspondre Ã  ses compÃ©tences. Construire son rÃ©seau. MÃªme lorsquâ€™on dÃ©couvre un nouveau secteur, il est crucial de se crÃ©er des contacts professionnels et de tisser des liens pour trouver des opportunitÃ©s.
PersÃ©vÃ©rer et croire en ses ressources personnelles. Elle souligne que chacun a des ressources insoupÃ§onnÃ©es, et que malgrÃ© les difficultÃ©s, il est possible de rÃ©ussir et de sâ€™Ã©panouir dans un nouveau mÃ©tier.
Valoriser lâ€™expÃ©rience humaine et le partage. La reconversion nâ€™est pas seulement professionnelle : elle permet de se recentrer sur soi, dâ€™apprendre de ses expÃ©riences et de partager son savoir avec les autres.
Avec ce tÃ©moignage vous avez un exemple Ã  suivre!

