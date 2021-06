Les conseils d’experts pour entraîner le cerveau

Les affirmations semblent trop belles pour être vraies : passez seulement 15 minutes par jour avec une application d’entraînement cérébral comme Lumosity et vous pourriez constater une nette amélioration de votre mémoire, de votre vitesse de traitement et de votre raisonnement arithmétique, le tout en jouant à un jeu qui vous demande quelque chose d’aussi simple que de nourrir un banc de poissons ou d’aider les fourmis à éviter une collision.

En fait, selon la Mayo Clinic, les résultats ne sont souvent que légers à modérés, sans aucune preuve réelle qu’ils agissent pour prévenir le déclin cognitif, comme la démence. Il y a un débat pour savoir si ces applications améliorent la cognition ou forment simplement les gens à être meilleurs dans l’application elle-même. Il y a peu de preuves que les applications aident à améliorer le fonctionnement dans d’autres tâches de la vie.

Les rapports de leur efficacité sont-ils scientifiques ou tant d’huile de serpent ? La réponse, semble-t-il, est probablement quelque part entre les deux.

Que sont exactement les applications d’entraînement cérébral ?

Si vous recherchez un entraînement cérébral, vous trouverez de nombreuses applications qui prétendent développer des compétences cognitives, pour vous aider à penser plus rapidement, à mieux vous concentrer et même à lutter contre des maladies comme la démence ou le TDAH, le tout en jouant à des jeux sur votre téléphone. Des applications comme Peak, Elevate et CogniFit sont des programmes d’entraînement cognitif informatisés, qui utilisent le gameplay pour « exercer » essentiellement votre cerveau de la même manière qu’une marche ou une course rapide exercerait votre corps.

Comment fonctionnent les applications d’entraînement cérébral ?

Les applications d’entraînement cérébral sont considérées comme un comportement actif, par opposition à un comportement passif, comme regarder la télévision. Les comportements actifs aident à renforcer les circuits neuronaux du cerveau, selon Weissman. En fait, même certains jeux de casino en ligne Suisse demande un cerveau en bonne forme pour gagner.

« Se forcer à penser à quelque chose de plus activement maintient les circuits neuronaux de votre cerveau plus actifs, et tous les types d’études montrent clairement que plus un circuit neuronal est activé, plus il est facile de l’activer plus tard », dit-elle. « Les circuits neuronaux sont ces connexions de neurones qui sont partout dans le cerveau qui nous permettent de contrôler le comportement. Nous savons que lorsque l’un d’entre eux est activé à plusieurs reprises au fil du temps, cela peut conduire au renforcement de cette connexion. »

Mais, dit Weissman, c’est une idée fausse que le renforcement de ces connexions (également connu sous le nom de synapses) est toujours bon et les affaiblir est toujours mauvais.

Bien sûr, il existe d’autres moyens de renforcer ces synapses si les jeux sur smartphone ne sont pas votre truc, mais il y a quelques paramètres à garder à l’esprit.

« L’entraînement cérébral doit être suffisamment intense pour changer réellement le cerveau », explique le Dr Swart, offrant des exemples tels que l’apprentissage d’une nouvelle langue ou d’un instrument de musique. « Une application telle que Duolingo peut être aussi ou plus bénéfique. »