Formation professionnelle en entreprise : la France se distingue de ses voisins européens

Pour cette émission, Jérôme a invité Agnès Checcaglini, chargée d’étude au Céreq (Centre d’études et de recherche sur les qualifications). Un organisme public sous tutelle des ministères du Travail et de l’Éducation nationale, chargé de toutes les questions relatives à l’emploi et à la formation.

Durant cette émission, une enquête sur les politiques d’information des entreprises a été dévoilée. Les conclusions de cette enquête ont mis en lumière des tendances et des pratiques cruciales dans le domaine de la formation professionnelle en France.



L’une des observations notables est la distinction de la France par rapport à ses voisins européens en matière de formation professionnelle en entreprise. En effet, la France se positionne comme une « bonne élève » parmi les pays leaders en la matière. Les modalités de formation et les motivations politiques pour former les salariés se démarquent particulièrement dans le pays.



Le Covid-19 a-t-il mis un coup d’arrêt aux formations ?



Les entreprises françaises ont réagi avec agilité, adaptant leurs modalités de formation et mettant en lumière des politiques spécifiques de formation au service de leurs activités. Malgré les défis posés par la pandémie, la culture de la formation professionnelle au sein des entreprises françaises reste résiliente, avec un accent mis sur le développement de l’entreprise.



Cependant, une tendance notable a également émergé : un retour rapide aux formations de base. Malgré les innovations et les ajustements apportés pendant la pandémie, les fondations de la formation professionnelle demeurent un pilier essentiel pour les entreprises françaises.