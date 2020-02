ETU’ACTU: Blasphème en France, que dit la loi?

Blasphème en France, que dit la loi ?

Une vidéo Instagram qui fait le tour des réseaux sociaux. Des propos hostiles à l’encontre de l’Islam. Et voici le débat sur le blasphème en France relancé. Mila, lycéenne dans l’Isère, est à l’origine de la polémique après avoir tenus des propos crus et blasphématoires en réponse aux insultes homophobes d’un jeune homme de confession musulmane. Les Français sont parfaitement divisés sur le sujet d’après un sondage Ifop en partenariat avec Charlie Hebdo (50% pour le blasphème et 50% contre). Alors que les citoyens peinent à se mettre d’accord, le parquet de Vienne a tranché. Pour la justice, les propos de Mila ne sont pas une incitation à la haine, aussi vulgaires puissent-ils être. Le point sur la Loi avec Etu’Actu.