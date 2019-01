Des offres d’emplois dans le secteur agricole avec Anefa !

Des emplois à pourvoir dans le secteur agricole

Le secteur agricole recrute en permanence. Le nombre d’exploitations agricoles est en baisse et ils ont besoin de sang neuf. Chaque année, ce sont près de 10 000 emplois non pourvus. Des emplois salariés en CDI ou des emplois saisonniers. Afin de mettre en avant ces emplois, il y a l’Anefa. C’est l’Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture. Elle propose ainsi toutes les formations et les offres d’emploi par région.

Dans cette émission du Journal de l’emploi, nous recevons:

Mickaël Jacquemin, président de l’Anefa. L’occasion pour nous de faire un point sur le secteur agricole et ses offres.

Si vous voulez en savoir plus sur l’Anefa:

–L’Anefa: pour un emploi dans l’agriculture