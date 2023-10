Jérôme Joinet reçoit Cédric Loret, directeur général adjoint de Polylogis pour une édition spéciale du Journal de l’Emploi sur le Salon de l’Immobilier Bas Carbone.

Polylogis est une entreprise de construction, rénovation et vente de résidences. Le groupe s’occupe aussi de l’exploitation des logements sociaux en Île-de-France et en Région. C’est donc un opérateur global de l’habitat avec pour objectif zéro artificialisation. Le directeur adjoint parle tout de même d’une avancée progressive. En effet, depuis la réglementation environnementale de 2020, les entreprises doivent s’adapter. Cédric Loret souligne que Polylogis a fait partie des premières entreprises à s’y intéresser et à agir.

La société s’est alors lancé dans la production hors site et a recruté de jeunes collaborateurs, responsable de programme sur la production et de logement familiaux et responsable de programme de production hors site.

Polylogis recrute des profils à la pointe de la réglementation environnementale

Polylogis est un groupe composé de 1500 collaborateurs. La société cherche à renforcer ses rangs sur les métiers de proximité pour gérer les logements sociaux. Elle recherche aussi des profils aptes pour la construction neuve et la réhabilitation des bâtiments pour un objectif bas carbone. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site dans la rubrique « Espace carrière ».

Afin de postuler chez Polylogis, il faut garder en tête les enjeux à venir, à savoir changer le cadre d’intervention et engager le plan climat et biodiversité. Pour ce faire, l’entreprise travail sur la sobriété des matériaux et la performance énergétique des bâtiments. Polylogis accompagne ainsi les particuliers et les collectivités vers une transition écologique plus sereine.