Jerome Joinet reçoit Aurélie Rebaudo-Zulberty, la dirigeante associée de N’Co Conseil dans cette édition spéciale sur le SIBCA.

N’Co conseil est une entreprise à mission

La société a décliné ses objectifs statutaires et opérationnels et elle en est redevable auprès de l’ensemble de la société. C’est-à-dire que sa mission principale est de décarboner les édifices. Elle se doit alors de respecter son statut qui fait sa raison d’être. L’autre grande mission de N’Co est de transformer les pratiques immobilières pour un meilleur impact sur l’environnement.

En effet, la dirigeante associée de N’Co le précise, 1 tiers des gaz à effet de serre sont émis par le secteur immobilier. L’objectif de cette société crée en 2020 est donc de réduire ces émissions. Pour ce faire, elle remet par exemple au goût du jour certaines pratiques comme l’utilisation du bois.

Concrètement, la société N’Co Conseil analyse la conformité des édifices. Avec le décret tertiaire de la loi ELAN mis en place en 2018, N’Co permet de construire plus de logements dans les normes de transition énergétique. La société réalise aussi des évaluations et des audits environnementaux de bâtiments tout en accompagnant les propriétaires pour mettre en place des actions d’efficacité énergétique.

Labels et certifications

La société N’Co Conseil à la capacité d’analyser le potentiel de labellisation d’un projet. Elle accompagne également les entreprises dans tout le processus du pilotage à la mise en œuvre des normes. Les labels visés sont BBCA, Fitwell, Biodivercity ou encore le label ISR créé en 2016 par le ministère de l’Économie et des Finances.

Pour obtenir ses résultats, N’Co a aussi mis en place des nouveaux process. Aurélie Rebaudo-Zulberty le précise, le manager, le gestionnaire, l’ingénieur ou le chef de projet dans ce secteur doit revoir sa manière de travailler et ainsi s’adapter à la transition énergétique. De plus, un rapport systématique doit être fait pour que chacun puisse suivre les nouvelles données carbones.

Une dizaine de personnes engagées compose la société N’Co Conseil. Elle recherche désormais des personnes passionnées et tout aussi engagées pour renflouer l’équipe. Il faut bien entendu des ingénieurs bâtiments et construction durable, des chefs de projets, gestionnaires… Il y a aussi des postes ouverts sur les fonctions supports comme le management, la communication ou les ressources humaines.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’entreprise.