Jérôme Joinet a reçu Fabio Lunazzi, Directeur de la branche Transition et Performances Environnementales chez Artelia. Cette émission est une édition spéciale tournée sur le salon SIBCA dédiée à la décarbonation des systèmes énergétiques dans le monde du bâtiment.

Artelia est une entreprise engagée

La société Artelia créée depuis 2010 est fortement impliquée. Elle s’engage à décarboner les systèmes énergétiques, réduire les gaspillages, inciter à la sobriété… Pour ce faire, la société de construction mise sur l’énergie solaire, la géothermie et le biogaz.

Artelia est même spécialiste du nucléaire en offrant une expertise de sûreté. En effet, la société met en place pour ses entreprises clientes des techniques de stockage de déchets radioactifs. La société vérifie également les conditions du site telles que la résistance aux séismes, aux chocs et aux exigences de durabilité permettant de garantir un haut niveau de sécurité.

L’entreprise d’ingénierie arrive à concilier rentabilité, exigence industrielle et transition écologique, tout ceci grâce à un sens de l’éthique irréprochable. Le groupe trouve des solutions de constructions durables et innovantes. L’objectif de la société est de concevoir un monde plus respectueux des hommes et de l’environnement. Elle contribue largement à respecter les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Près de 500 offres d’emplois disponibles

Artelia est en constante recherche de nouveaux talents afin de suivre les innovations technologiques. La société a besoin d’ingénieurs d’affaires génie civil, de superviseurs de chantier, de chefs de projet environnement industriel ou même d’assistant commercial.

La société recherche aussi des profils juniors et propose des stages et des alternances. Des postes de stagiaire ingénieur mécanique, de projeteur hydraulique urbaine ou encore d’alternant chargé d’affaires tuyauterie sont aussi disponibles. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de Artelia rubrique carrières.

L’objectif de Artelia est de fidéliser les jeunes qu’ils forment et de les garder au sein de l’entreprise. La société offre un environnement de travail propice au développement professionnel. Les jeunes sont accompagnés tout au long de leur cursus et bénéficient de belles perspectives d’évolutions.