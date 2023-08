Le salon de l’immobilier bas carbone (20-22 septembre)

Du 20 au 22 septembre 2023 se tiendra la deuxième édition du salon de l’immobilier bas carbone (SIBCA) au Grand Palais Ephémère à Paris. Un événement important en matière de développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique. Il vous permettra de découvrir des offres d’emplois qui ont du sens.

En France, le bilan carbone du bâtiment et de la construction est le 3ème poste d’émissions de gaz à effet de serre. Les acteurs du bâtiments doivent relever un défis majeurs en matière de réduction de la pollution. C’est pour cela que le SIBCA a été lancé en 2022. Le salon de l’immobilier Bas carbone est un rendez-vous professionnel qui valorise les solutions pour concevoir et rénover des infrastructures, en limitant l’empreinte carbone.

C’est un enjeu de taille! Pour arriver à l’objectif de neutralité carbone en 2050, il faudrait rénover près de 700 000 logements par an. Un énorme chantier qui va nécessiter de nombreux moyens économiques et humains. Il faut construire et rénover différemment. Pour toutes les entreprises du secteur, il faut penser à changer les pratiques, les matériaux, recycler, isoler et repenser la consommation d’énergie.

Le salon de l’immobilier bas carbone: 150 exposants et des thématiques

Il y aura 150 exposants impliqués en matière de développement durable tel que Patriarche (un cabinet d’architecte), Artelia (Conseil et Service), des entreprises du BTP avec Mayers et Rubner… Les exposants seront présents dans 4 pavillons dédiés à des solutions: géothermie, réemploi, bois et autres matériaux biosourcés. De plus, une centaine de conférences et débats seront proposés tout au long de ces 3 jours.

L’association BBCA, organise des grands débats. Ils se dérouleront en 3 temps: appels à projet, réalisation exemplaire de décarbonation et les solutions qui fonctionnent. De grandes entreprises comme Bouygues et SNCF participeront aux débats. BBCA est l’association de référence des architectes, promoteurs et investisseurs qui luttent pour que la maîtrise des émissions carbone soit la priorité dans la construction des bâtiment et l’emménagement de la ville. Cette association est à l’origine du premier label de calcul de l’empreinte carbone d’un bâtiment au monde: le label BBCA.

Salon de l’immobilier bas carbone, des métiers et des emplois à découvrir!

Construire et rénover les bâtiments différemment demande de nouvelles compétences, crée de nouveaux métiers. Aujourd’hui, toutes les entreprises du secteur qui se sont engagées dans une démarche de construction et de rénovation durable. Ces sociétés du bâtiment sont donc en recherche de nouveaux talents. C’est pour cela que le salon propose le vendredi 22 septembre de 14h à 18h une après-midi « Talents ». Un moment fort permettant de favoriser la rencontre des exposants avec de futurs professionnels. Cet après-midi portes ouvertes au Grand Palais Ephémère est ouvert gratuitement aux étudiants. Principalement ceux des écoles de commerce, d’architectures, d’urbanisme ou encore d’ingénieurs. Cet après-midi talents est également ouvert et gratuit pour les demandeurs d’emploi du secteur. Ces diplômés et actifs en recherche d’emploi pourront découvrir toutes les perspectives de carrières de ce secteur en mutation. Pour en savoir plus, découvrez l’interview de Férielle Deriche, directrice du SIBCA dans Le Journal de l’Emploi.

Conditions d’entrée:

Entrée payante pour les professionnels.

Gratuit uniquement le 22 après-midi pour les étudiants et professionnels de l’immobilier en recherche d’emploi.

Plus d’informations sur https://www.batimentbascarbone.org/sibca-salon-de-limmobilier-bas-carbone.

BBCA (Association Bâtiment Bas Carbone) et France Conventions sont les coorganisateurs du SIBCA.