Jerome Joinet reçoit Sébastien Nerva, directeur développement construction bois chez Linkcity France dans cette édition spéciale du Salon de l’Immobilier Bas Carbone pour le Journal de l’Emploi.

Linkcity est une entreprise appartenant au grand groupe Bouygues depuis 1987 et depuis 2010, l’entreprise s’est forgé une politique RSE en bois. Ainsi, Linkcity a su mettre en place plusieurs constructions labélisés BBCA (Bâtiment Bas Carbone). Pour intégrer cette politique RSE, la société a dû se réadapter aux exigences du bas carbone. Pour ce faire, le directeur anime des formations en interne pour les collaborateurs.

Dans cet objectif, Linkcity soutient aussi l’école supérieure de Nantes et l’ESTP, l’école d’ingénieurs de formations aux métiers de la construction. Dans les écoles justement, de nouveaux masters se mettent en place pour répondre aux nouveaux objectifs.

inkcity Internalise les métiers du développement durable

Avant les accords de Paris, les métiers liés à la transition écologique étaient externalisés. Puis ils ont été internalisés comme avec les métiers de la comptabilité bas carbone et du conseil stratégique et opérationnel.

Pour obtenir un travail chez Linkcity, il faut passer par le groupe Bouygues construction. Le groupe recherche des chefs de projets, des responsables de programme, mais aussi des responsables commerciales. Le groupe prend aussi des stagiaires en conduite de travaux et des alternants ingénieurs études de prix clos-couvert matériaux biosourcés.

Sans oublier que chez Linkcity, les ingénieurs et les architectes classiques doivent se reconvertir au bas carbone. Il doit aussi exister une mixité de savoir-faire comme couler le béton et construire le bois.

Pour plus d’informations sur l’entreprise, rendez-vous sur le site et pour les offres d’emploi, suivez la rubrique « carrières ».