14 - Dites-Moi Tout !

Dites-Moi tout sur l’emploi des séniors et le handicap

Emission du 03/12/2025 - Durée 15 minutes
emploi des séniors et handicap

Emploi, âge et handicap : un enjeu majeur du monde du travail

Dans cet épisode de Dites-moi tout, l’émission aborde un sujet capital sur les seniors et le handicap. Car l’emploi des seniors en situation de handicap est encore trop souvent entouré de silences et de préjugés. À travers trois témoignages, ce podcast met en lumière les réalités vécues par les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans confrontés à la question du handicap. L’émission vous propose également des solutions concrètes proposées par les acteurs de l’emploi.

L’émission s’attache à répondre à une question centrale : quand et comment évoquer son handicap dans un processus de recrutement, sans que cela ne devienne un frein à l’embauche ?

Le témoignage de Mariam, senior en situation de handicap

Au cœur de cet épisode, Mariam Mbappé, demandeuse d’emploi de plus de 50 ans, partage son parcours professionnel marqué par un handicap de naissance. Après une première carrière dans l’hôtellerie, elle exerce aujourd’hui un métier en blanchisserie industrielle, sur un poste aménagé.

Son témoignage est clair et inspirant : lors des entretiens, elle choisit de mettre en avant ses compétences avant d’évoquer son handicap. Transparente, confiante et déterminée, Mariam rappelle que le handicap n’empêche pas de travailler, à condition que le poste soit adapté. Une posture qui permet de rassurer les employeurs et de construire une relation de confiance durable.

Cap Emploi : accompagner, rassurer et sécuriser les recrutements

Aux côtés de Mariam, Nathalie Bahuchet et Yvan Coelho, directrice adjointe et directeur de Prométhée 41 – Cap Emploi Loir-et-Cher, apportent un éclairage essentiel sur l’accompagnement des personnes en situation de handicap, seniors ou non.

Ils expliquent le rôle clé de Cap Emploi dans le parcours de recrutement :

analyse des compétences,

accompagnement psychologique,

intervention auprès des employeurs,

aménagement des postes de travail,

sécurisation des parcours professionnels sur le long terme.

L’émission insiste sur l’importance de présenter le handicap non comme une limite, mais comme une situation pouvant être compensée, grâce à des solutions concrètes.

Handicap, recrutement et confiance en soi

L’un des messages forts de cet épisode concerne la dimension humaine du retour à l’emploi. Pour certains candidats, notamment après un licenciement pour inaptitude ou un accident de travail, il existe un véritable travail de reconstruction et de confiance en soi.

Les intervenants rappellent qu’il n’existe aucune obligation légale de déclarer son handicap lors d’un entretien. Toutefois, lorsque des aménagements sont nécessaires, en parler devient un levier de confiance, tant pour le candidat que pour l’employeur. Bien accompagné, ce dialogue permet d’éviter les incompréhensions et de sécuriser l’intégration dans l’entreprise.

Sensibiliser les entreprises et les équipes

Enfin, Dites-moi tout souligne un enjeu souvent sous-estimé : la sensibilisation du collectif de travail. Recruter une personne en situation de handicap ne concerne pas uniquement les ressources humaines ! Cela concerne aussi aussi les équipes, dont l’accueil et la compréhension sont essentiels à la réussite du recrutement.

Cet épisode rappelle que l’emploi des seniors en situation de handicap est un enjeu d’inclusion, de compétences et de performance collective.

