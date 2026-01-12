Demain! est
Créer son entreprise en Île-de-France avec France Travail

Emission du 12/01/2026 - Durée 9 minutes minutes
Créer son entreprise en Île-de-France

Créer son entreprise en Île-de-France ne relève pas d’un simple choix individuel.
Pour les demandeurs d’emploi, la création et la reprise d’entreprise constituent aussi un parcours accompagné par France Travail Île-de-France, au même titre que l’accès à l’emploi salarié ou à la formation.

Dans ce nouvel épisode du Journal de l’Emploi, Jérôme Joinet reçoit Véronique Arca Cabalar, directrice des opérations à France Travail Île-de-France.
Elle insiste d’emblée sur un point clé : France Travail ne se contente pas d’orienter vers l’emploi. L’institution accompagne aussi celles et ceux qui choisissent d’entreprendre.

Un accompagnement structuré pour créer ou reprendre une entreprise en Île-de-France

D’abord, les chiffres confirment le dynamisme du territoire.
Près de 46 000 demandeurs d’emploi suivent aujourd’hui un parcours de création ou de reprise d’entreprise en Île-de-France.
En parallèle, 24 140 nouveaux projets ont vu le jour au premier semestre 2025.

Cependant, entreprendre soulève rapidement des questions concrètes.
Les porteurs de projet doivent choisir un statut, trouver des financements, gagner en visibilité commerciale et structurer leur activité.
À cela s’ajoute une préoccupation majeure : articuler le projet avec les allocations existantes.

Face à ces enjeux, France Travail déploie des dispositifs adaptés.
Par exemple, Activ’Créa accompagne l’émergence des projets sur plusieurs semaines.
Ce parcours permet aux participants de poser les premières bases avant d’être orientés vers des solutions plus spécialisées.
À ce jour, plus de 8 000 personnes en ont déjà bénéficié.

Par ailleurs, l’accompagnement passe aussi par des temps forts collectifs.
La Semaine Restart, organisée début décembre, a rassemblé 376 événements et plus de 12 000 participants en Île-de-France.
Ces rendez-vous donnent un accès direct aux informations essentielles pour créer ou reprendre une entreprise.Enfin, France Travail mobilise un large réseau de partenaires et adapte ses actions aux publics encore sous-représentés dans l’entrepreneuriat.
Ainsi, le message reste clair : entreprendre est possible, à condition d’être accompagné à chaque étape.

