Location Studio
01 - Le Journal de l'Emploi

Cornerstone dévoile les compétences recherchées en 2026

Emission du 17/02/2026 - Durée 9 minutes minutes
Cornerstone

Quelles seront les compétences les plus recherchées en 2026 ? Dans le Journal de l’Emploi présenté par Jérôme Joinet, Yves Leheurteux, responsable de l’offre de formation chez Cornerstone, décrypte les tendances issues du Skills Economy Report.

Cornerstone est un éditeur de logiciels RH présent dans 186 pays et revendique 140 millions d’utilisateurs. Grâce à son outil d’analyse SkyHive et à l’exploitation de 28 téraoctets de données, l’entreprise observe l’évolution de plus de 50 000 compétences à travers le monde.

Cornerstone et les compétences recherchées en 2026

Premier enseignement : l’IA et le machine learning deviennent les compétences les plus recherchées. La demande liée à la mise en œuvre de l’IA progresse fortement. L’enjeu ne consiste plus seulement à comprendre ces outils. Il s’agit de savoir les utiliser concrètement dans les organisations.

Dans le même temps, certaines compétences déclinent. Le service client standardisé, le support administratif ou certaines fonctions commerciales reculent sous l’effet de l’automatisation.

Deuxième tendance : la data reste centrale. Cependant, l’accent porte davantage sur l’interprétation et la pensée critique. Les entreprises cherchent des profils capables d’analyser les résultats produits par l’IA et d’en tirer des décisions opérationnelles.

Troisième point : les soft skills progressent. Intelligence émotionnelle, résilience, leadership et coopération apparaissent comme des leviers clés. Ces compétences humaines deviennent complémentaires des compétences techniques.

Enfin, Cornerstone souligne deux secteurs sous tension. Les compétences vertes progressent fortement, portées par les enjeux climatiques. Le secteur de la santé connaît aussi une hausse marquée des besoins, notamment liée au vieillissement des populations.

La question demeure simple : les entreprises sont-elles prêtes à investir dans ces compétences dès aujourd’hui, ou attendront-elles que l’écart se creuse ?

