Location Studio

Consultants data et ERP : quels sont les profils recherchés ?

Emission du 05/03/2026 - Durée 6 minutes minutes
consultants data et ERP

Dans le Journal de l’Emploi, Jérôme Joinet reçoit Léa Fourcade, DRH de MeltOne Advisory. Le cabinet de conseil recrute notamment des consultants data et ERP pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale et le pilotage de leurs données.

MeltOne intervient sur des sujets devenus stratégiques pour les organisations : gouvernance des données, implémentation d’ERP et analyse des informations. Des enjeux renforcés par l’essor de l’intelligence artificielle dans les entreprises.

Les consultants accompagnent ainsi les organisations dans la structuration de leurs processus et l’utilisation de leurs outils. Ils interviennent aussi pour aider les équipes à mieux exploiter leurs données et automatiser certaines analyses.

Dans ce contexte, le cabinet poursuit sa croissance et prévoit une cinquantaine de recrutements pour accompagner les projets de ses clients.

Consultants data et ERP : compétences, formation et évolution dans le conseil

Les profils recherchés varient selon les missions. Pour les consultants expérimentés, l’entreprise recherche notamment des spécialistes capables de piloter des projets ERP, comme l’intégration de solutions SAP chez les clients.

Ces consultants interviennent sur l’ensemble du projet. Ils participent à l’implémentation des outils, à leur déploiement et à la formation des utilisateurs.

Pour les profils juniors, les compétences attendues sont différentes. L’entreprise s’intéresse d’abord aux soft skills.

La capacité d’analyse, la curiosité ou encore l’aisance relationnelle sont essentielles. Les consultants doivent comprendre les besoins des clients et poser les bonnes questions pour identifier les solutions adaptées.

Les parcours restent variés. MeltOne recrute à la fois des ingénieurs et des diplômés d’écoles de commerce ou de formations en systèmes d’information et finance.

Cette diversité permet de combiner expertise technique et compréhension des métiers des clients.

La montée en compétences occupe aussi une place importante dans ces carrières. Les consultants se forment régulièrement pour suivre les évolutions technologiques, notamment autour de la data et de l’intelligence artificielle.

Dans un marché où les profils restent recherchés, la capacité à apprendre et à évoluer reste donc un atout majeur pour les candidats.

