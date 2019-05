Comment les Missions Locales accompagnent les jeunes ?

Les Missions Locales et l’entrepreneuriat des jeunes

Savez-vous que les Missions Locales peuvent aider les jeunes de 16 à 25 ans à entreprendre et mener à bien un projet ? Un exemple concret dans cette émission Label Entreprise. Christelle de la Mission Locale de Paris présente le rôle des Missions Locales en matière d’entrepreneuriat. Eolia est une jeune qui a un projet de pâtisserie végétale et biologique. Elle explique comment la Mission Locale l’a accompagnée. Et en plus de l’accompagnement de la Mission Locale, Eolia a aussi bénéficié du soutien de Adie et WILLA by Paris Pionnières

Demain TV, la télé pour les jeunes entrepreneur

Pour les jeunes qui souhaitent entreprendre, Demain.TV réalise deux émissions qui peuvent leur servir : « Label Entreprise » et « T’inquiète… je gère ».

En effet, « T’inquiète… je gère » donne la parole à de jeunes entrepreneurs. Leur témoignage et leur expérience sont des sources inspirantes et contiennent des infos utiles et pratiques pour se lance. Cette émission est produite en partenariat avec kangae.fr, le site qui donne aux jeunes de 15 à 25 ans le goût de se lancer.

Et chaque semaine « Label Entreprise » présente des infos concrètes pour créer et développer les entreprises. Et elle donne aussi la parole aux entrepreneurs. Vous pouvez revoir leurs témoignages dans Label Entreprise, l’émission télé pour entreprendre.