La créativité : une faculté à la portée de tous.

Nous sommes tous créatifs. C’est scientifique et démontré. Mais il est vrai que nous avons plus ou moins développé cette faculté. C’est pourquoi Label Entreprise dédie une émission à la créativité.

Comment développer son potentiel créatif ?

C’est la question posée à Marine Mellado Ruiz d’Article Un et Cyril De Sousa Cardoso du Mouvement Innovation Commando. Marine et Cyril livrent quelques astuces et des exercices concrets pour développer sa fibre créative, en rappelant que nous avons tous un potentiel créatif.

Pour aller plus loin dans la créativité : le documentaire « Tous créatifs »

Fruit de la collaboration née entre les associations Article 1 et Innovation Commando, « Tous Créatifs » est un documentaire avant tout pédagogique. Son objectif est de partager avec le plus grand nombre les clés de la créativité et de l’innovation. « Tous Créatifs » est accessible sur Youtube.

