Demain! est
disponible sur
TNT idf
31
Numéricable
94
Free
236
Orange
219
SFR
457
Bouygues
302
Revoir sur Youtube
Location Studio
04- CAP OU PAS CAP

Cap ou pas cap de transformer la mucoviscidose en chance ?

Emission du 04/12/2025 - Durée 30 minutes minutes
mucoviscidose

Dans Cap ou Pas Cap, Julienne Nadin reçoit Paul Fontaine. Un conférencier professionnel qui vit avec la mucoviscidose et vient d’enchaîner 42 marathons en 42 jours pour ses 42 ans. Il explique comment le sport, l’acceptation et une série de prises de conscience ont changé son rapport à la maladie. Son actualité est marquée par ses conférences, où il aborde la résilience, l’amour et la façon de faire de son histoire une force d’action.

Faire de la mucoviscidose une chance

Paul raconte qu’il a longtemps caché sa maladie, par honte et par peur d’être rejeté. Les déceptions amoureuses, la colère et l’arrivée dans la vie adulte provoquent un basculement : écrire, lire, affronter les questions difficiles. Il comprend que pour avancer, il doit dire « je vis avec la mucoviscidose », et non « je suis malade ».

Le sport devient alors vital. Il explique que courir ou pédaler lui permet d’expectorer, de respirer, et qu’il s’agit d’une nécessité plus que d’un choix. De là naissent ses défis : marathon de Paris, Mont-Blanc, Kilimandjaro, verticales… puis 42 marathons consécutifs. Pas pour la performance, mais pour rester capable de faire son sport chaque jour et maintenir ses poumons en état.

Quand Julienne lui demande si la maladie est devenue une chance, sa réponse est nette : « Carrément une chance. » Pour lui, la mucoviscidose a ouvert des espaces de lucidité, de joie, d’intensité, et l’a poussé à remettre l’amour et les valeurs au centre de sa vie. Aujourd’hui, il transmet ce parcours dans ses conférences, et montre qu’on peut agir, créer du sens et se projeter malgré une maladie chronique.

Vous aimerez aussi

Val’Hebdo

Val Hebdo du 30 septembre: Le sommaire

Emission du 30/09/2016 - Durée 15:00 minutes

Chaque semaine, découvrez un nouveau numéro de Val Hebdo pour découvrir l’actualité du Val de Marne ! Au sommaire du Val Hebdo de cette semaine : Zoom sur une semaine d’intégration au...

Ici On Challenge

ICI ON CHALLENGE AVEC RODL & PARTNER AVOCATS

le 23/02/2023 - Durée 6 minutes

Amal Laoui reçoit Nicol Lohrey, associée gérante du Cabinet Rödl & Partner Avocats. Dans le cadre de son développement, le cabinet international Rödl & Partner Avocats recrute de nouveaux talents ! Pour plus d’information Rendez-vous...

Générations Reconversion 2023

Générations Reconversion 2023 : le Bilan avec Stéphane Maas

le 14/05/2023 - Durée 12 minutes

Stéphane Maas, Directeur de Transition Pro IDF, organisateur de l’évènement « Générations Reconversion 2023 » est l’invité de cette édition spéciale. L’occasion de faire le bilan de ce salon qui s’est...

Les dernières émissions

Tambour Battant : les hommes et la mer

Tambour Battant: les hommes et la mer

Emission du 05/12/2025 - Durée 90 minutes
Les Hommes et la mer c’est le thème de cette édition de Tambour Battant présentée par Hélène Mathieu. Elle est accompagnée tout au long de l’émission par Jean LEBRUN. Jean Lebrun a été journaliste et producteur à France Inter ( la Marche de l’Histoire, Le Vif de l’Histoire et Intelligence Service). Il est l’a...
Voir toutes les emissions
mucoviscidose

Cap ou pas cap de transformer la mucoviscidose en chance ?

Emission du 04/12/2025 - Durée 30 minutes minutes
Dans Cap ou Pas Cap, Julienne Nadin reçoit Paul Fontaine. Un conférencier professionnel qui vit avec la mucoviscidose et vient d’enchaîner 42 marathons en 42 jours pour ses 42 ans. Il explique comment le sport, l’acceptation et une série de prises de conscience ont changé son rapport à la maladie. Son actualité est marquée par [&hell...
Voir toutes les emissions

Outre-mer: Le Centre Hospitalier Maurice Despinoy recrute

Emission du 01/12/2025 - Durée 4 minutes
Le journal des salons est allé à la rencontre des recruteurs en Outre-Mer, À l’occasion du salon Paris pour l’Emploi. Régine Michalon, responsable communication du Centre Hospitalier Maurice Despinoy, situé au Lamentin en Martinique, , est l’invité de cette édition. Elle nous confirme que le secteur de la santé en Outre-mer con...
Voir toutes les emissions

Hello Masters : la plateforme qui redonne du pouvoir aux seniors

Emission du 28/11/2025 - Durée 6 minutes
Dans cette édition Jérôme Joinet reçoit Blandine Mercier, CEO et cofondatrice de Hello Masters. Hello Masters est le premier réseau social professionnel dédié aux cadres et dirigeants avec plus de 20 ans d’expérience. Un an après le lancement de la plateforme et l’émission enregistrée sur la chaine demain Blandine Mercier re...
Voir toutes les emissions