Architecture et construction bas carbone : un métier en pleine mutation

Lors de l’édition 2025 du Salon de l’immobilier bas carbone, le Journal des Salons est allé à la rencontre des acteurs qui façonnent la ville de demain. Dans cette émission, Frédéric Auclair, architecte spécialisé dans le patrimoine et fondateur de l’agence Almatoya Architecture, partage sa vision de l’évolution du métier d’architecte dans un contexte de construction et de rénovation bas carbone.

La construction bas carbone en France : un enjeu collectif

Pour l’architecte, la question de la construction bas carbone dépasse le simple cadre technique. Elle s’inscrit dans une politique énergétique nationale et dans une réflexion sur l’indépendance énergétique du pays. Selon lui, il est crucial de s’inspirer des architectures vernaculaires et des solutions passives qui ont traversé les siècles, afin de concevoir des bâtiments à la fois durables, fonctionnels et respectueux de l’environnement.

Rénovation du patrimoine : un équilibre délicat

Travailler sur l’existant, qu’il soit classé ou non, implique une expertise particulière. Frédéric Auclair insiste sur l’importance d’un diagnostic précis pour éviter les contre-mesures qui pourraient fragiliser les bâtiments anciens. Chaque projet devient unique, nécessitant des solutions sur mesure compatibles avec l’histoire et les matériaux originels. Des exemples concrets incluent les bâtiments à colombages en Normandie ou à Strasbourg, où l’adaptation des techniques doit respecter les cycles naturels d’humidité et de respiration des matériaux.

Une profession qui se transforme

L’architecture dans l’existant implique aujourd’hui une montée en compétences et une coordination complexe avec de multiples acteurs : ingénieurs structure, acousticiens, experts thermiques, etc. L’architecte devient ainsi un chef d’orchestre, garant de la qualité, de la sécurité et du confort des espaces. Cette évolution du métier reflète la transformation globale du secteur de la construction, où la durabilité et l’innovation sont au cœur des préoccupations.

Conseils aux jeunes générations

Pour les futurs architectes ou professionnels de la construction bas carbone, Frédéric Auclair encourage une formation continue et l’ouverture aux perspectives internationales. Se nourrir de différentes expériences et rester curieux permet de garder un esprit créatif et de répondre aux défis environnementaux actuels.