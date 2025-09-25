Et si le travail tel que nous le connaissons était en train de disparaître ? Entre intelligence artificielle généralisée, urgence climatique et évolution des aspirations individuelles, le travail est en pleine redéfinition. À quoi ressemblera-t-il en 2050 ? Quelles mutations nous attendent ? Et surtout, comment s’y préparer – en tant qu’individu et organisation ?

IA, climat et mutations sociétales : comment anticiper le futur du travail et agir d’ici 2050

Dans cette édition de Visions – un monde du travail en mutation, @LaureBrignone explore ces questions avec Christophe Pouilly, co-fondateur de La Fabrique du Futur & Co et Vice-Président Exécutif. Christophe bénéficie de plus de 30 ans d’expérience dans le conseil en stratégie. Membre actif de la Société Française de Prospective et de l’Association of Professional Futurists, il est au cœur des réflexions sur les transitions en cours. Il anime également des formations sur « L’art de projeter le Futur » et sur les « Impacts des Grandes Transitions « .

Dans cet épisode, nous abordons dans un premier temps les grandes ruptures à venir – technologiques, écologiques et sociétales – et leurs impacts : polarisation des métiers, compétences clé à développer, nouveaux modèles économiques et organisationnels.

Puis, dans un second temps, nous explorons comment devenir acteur de ce futur du travail, en tant qu’individu et en tant qu’entreprise. Car nous avons tous, à notre niveau, un rôle à jouer… rien qu’en imaginant ce futur ! Une conversation passionnante pour anticiper, s’outiller et ne pas subir les transformations à venir.

Visions – pour en savoir plus

Pour retrouver Christophe Pouilly : La Fabrique du Futur https://www.lafabriquedufutur.global/ et son LinkedIn https://www.linkedin.com/in/christophepouilly/

Le livre proposé par Christophe Pouilly : « Vers une économie de l ‘alliance » de Philippe Lukacs, éditions Erès.

Pour écouter l’épisode en version podcast : https://uneetincelle.fr/47-ia-climat-et-mutations-societales-comment-anticiper-le-futur-du-travail-et-agir-dici-2050-avec-christophe-pouilly/

Pour découvrir le podcast et ses autres épisodes : https://uneetincelle.fr/podcast/

