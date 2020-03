Tout savoir sur l’entrepreneuriat étudiant

L’entrepreneuriat étudiant bénéficie d’un statut

Depuis 2014, les étudiants entrepreneurs bénéficient d’un statut. Le statut d’étudiant entrepreneur permet, en autre, de reconnaître dans l’enseignement supérieur l’engagement d’un jeune. Plus concrètement, les horaires des cours sont aménageables pour libérer du temps à consacrer à son projet. Il est également possible de passer une partie de son stage sur son projet. Pour avoir plus d’informations sur ce statut, vous pouvez vous joindre les pépites. Label Entreprise vous propose un coup de projecteur sur l’entrepreneuriat étudiant en compagnie d’Alain Asquin, délégué ministériel à l’entrepreneuriat étudiant.

Diffuser l’esprit d’entreprendre.

Entreprendre c’est acquérir des compétences. L’esprit d’entreprendre incite à agir. Il mobilise des compétences nombreuses et parfois complexes. Un jeune va se découvrir entrepreneur en agissant. Il faut alors structurer cette aptitude. « Engagez-vous ! Il en restera quelque chose. » encourage Alain Asquin.

