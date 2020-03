« T’inquiète… je gère » avec Savannah Truong, passionnée de K-pop

Qu’est-ce que la K-pop ?

K-pop est l’abréviation de Korean pop. Elle désigne plusieurs genres musicaux : dance-pop, pop ballad, électronique… originaires de Corée du Sud. La K-pop touche plus d’un million de fans en France. C’est pourquoi Savannah Truong a conçu Kick Café. Kick Café est un projet de concept store pour les passionnés de K pop à savoir la musique pop coréenne. Avec ce projet, Savannah est lauréate du concours « Ose entreprendre » by Kangae. Découvrez son projet et son parcours dans « T’inquiète… je gère ».

Kangae un site pour jeunes entrepreneurs

Si vous avez entre 15 et 25 ans, si vous avez des envies, des idées, des projets, rendez-vous sur kangae.fr. Kangae c’est le site qui donne aux jeunes de 15 à 25 ans le goût de se lancer. Et donc, si comme Savannah, vous avez un projet, alors rendez-vous sur kangae pour bénéficier des conseils et des témoignages de jeunes entrepreneurs et d’experts. Vous pouvez aussi retrouver l’ensemble des témoignages des invités sur « T’inquiète… je gère »