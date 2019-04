« T’inquiète… je gère » avec Pauline Gane, fondatrice d’Easy V

Easy V et le mécénat d’entreprise

Créée par Pauline Gane, Easy V est une start-up sociale. Cette startup sociale accompagne les entreprises pour structurer le mécénat. Elle facilite et encourage le mécénat de compétences. Et elle promeut l’engagement solidaire de chacun : collaborateurs en entreprise, salariés en insertion et des personnes en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle. En effet, le bénévolat est une source d’épanouissement.

L’accompagnement d’Enactus.

Encore étudiante, Pauline a bénéficié de l’accompagnement d’Enactus. Grâce à cette association, elle a pu héberger son entreprise et formaliser son projet. Découvrez l’intégralité du témoignage de Pauline Gane dans l’émission « T’inquiète…je gère » en partenariat avec Kangae.

