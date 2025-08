Le boom du vélo électrique : et si vous deveniez technicien cycle ?

Le vélo électrique change la donne : les besoins en réparation explosent et les techniciens qualifiés manquent à l’appel. Technicien cycle devient un métier manuel, concret, et en pleine évolution. Pour en parler Jérôme Joinet reçoit Patrick Ohayon, chargé de formation chez Repair and Run, dans Le Journal de la Formation.

Un métier en tension porté par la mobilité douce

Le vélo ne se limite plus aux loisirs du week-end. Avec l’essor des déplacements urbains et du vélo à assistance électrique (VAE), la demande en maintenance explose. Résultat : le métier de technicien cycle est aujourd’hui en tension.

Patrick Ohayon le confirme : en France, il manquerait 2 000 à 3 000 techniciens qualifiés. Face à cette pénurie, Repair and Run a lancé son propre centre de formation, baptisé Synitier.

Objectif : former rapidement de nouveaux professionnels.

Deux formations principales sont proposées. L’une débouche sur un titre professionnel de technicien réparateur cycle, l’autre, plus spécialisée, porte sur les composants électriques des VAE. Ces formations sont accessibles à tous : jeunes, personnes en reconversion, candidats à la création d’entreprise…

Le centre combine théorie, pratique en atelier, immersion en entreprise et accompagnement individualisé. Il insiste aussi sur le savoir-être, indispensable pour gérer la relation client. Le métier de technicien cycle est accessible, utile, et en plein développement. Si vous cherchez une voie concrète, compatible avec la transition écologique, c’est peut-être le bon moment pour vous lancer.