Entreprises à Mission: l’exemple de La Villa Maison de la communication

-De plus en plus de personnes cherchent à donner un sens à leur vie professionnelle ! Alors pourquoi pas travailler dans une entreprise à mission. Afin de découvrir ce qu’est une entreprise à mission le journal de l’emploi vous propose de témoignage de La Villa Maison de la communication, avec :

–Noëlla Zeh Mbarga, Consultante RP confirmée à LA VILLA Maison de Communication

Et

–Mathieu Larger, associé fondateur de LA VILLA Maison de Communication.

Ils nous expliquent ce qu’est une entreprise à Mission, comment ils ont obtenu le statut d’entreprise à Mission et surtout qu’est-ce que cela change dans le travail au quotidien.

A propos de La Villa Maison de la communication

La Villa Maison de la communication est une agence de conseil et communication experte en Event, Relation Presse et Social Media. C’est un groupe de communication indépendant qui peut accompagner ses clients (marques, organisations professionnelles et éco-organismes) sur différents projets: Social Media: stratégie globale, création de contenus, community management, social ads, influence… Event: conventions, séminaires, stands, road-shows… PR: le lancements produits, tests produits, tendances et influence… mais également pour l’organisation de prises de parole institutionnelles et économiques, de la communication sensible, en communication de crise, accompagnement de dirigeants, media trainings… Leur credo: « Nous sommes aussi attentifs au bien-être de nos collaborateurs qu’à la qualité de la relation et des échanges avec nos clients et nos partenaires. Ensemble, nous créons des expériences de communication durables, des récits responsables et éthiques. Nous contribuons ainsi à une meilleure compréhension des enjeux des entreprises, de leurs marques et des organisations professionnelles que nous choisissons d’accompagner. »

Site web

A propos des entreprises à Mission:

Que ce soit pour relancer une activité ou offrir un nouveau cap à une société, le statut d’entreprise à mission permet de basculer d’un modèle d’entreprise « classique » vers un modèle fondé sur des valeurs. Cette démarche offre la possibilité de se renouveler et de choisir de nouveaux objectifs dorénavant tournés vers l’intérêt général, la société, le respect des droits humains et le bien commun. Le statut d’entreprise à mission a été introduit par la Loi PACTE en mai 2019. C’est le fait qu’une entreprise exprime qu’elle souhaite apporter sa contribution à la société, au-delà de sa contribution économique. Il met en exergue son identité, sa volonté, sa vocation, son cap et ses moyens pour y parvenir. Du côté juridique, la société peut alors inscrire dans ses statuts sa raison d’être associée à plusieurs objectifs sociaux et environnementaux.

Pour leurs clients les entreprises, par le biais de l’inscription d’une mission dans leurs statuts, prouvent qu’elles tentent de participer activement à la transformation de la société et qu’elles se donnent les moyens d’y parvenir. C’est donc l’image de marque et la communication envers leur public qui sont valorisées.

Pour les collaborateurs, le statut d’entreprise à mission peut donner du sens et guider les actions de l’entreprise. Ce genre de statut donne un cap à la stratégie globale et une raison d’être tant pour les salariés que pour les employeurs. Du côté des dirigeants et actionnaires, la Loi Pacte constitue aussi une sécurité juridique. C’est un moyen d’inscrire dans la durée des objectifs qui persisteront et (surtout) défendront l’ADN de l’organisation. On parle là de stratégie à long terme.

Pour en savoir plus

www.entreprisesamission.org

www.observatoiredessocietesamission.com