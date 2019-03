Standup d’Elodie Sauvage: entrepreneure et pluriactivité

Standup: la multi-activité par Elodie Sauvage

Standup est une opération lancée par la CAE CLARA. Elle consiste à faire partager l’expérience de ses sociétaires. Dans cette édition, c’est au tour d’Elodie Sauvage, entrepreneure, mais aussi chanteuse et danseuse de faire part de son expérience. Son entreprise, qu’elle a créée au sein de la CAE, lui permet de diversifier ses projets et ses activités.

A propos de la CAE

Une CAE est une Coopérative d’Activité et d’Emploi. C’est un regroupement économique et solidaire de plusieurs entrepreneurs. La CAE apporte plusieurs services aux porteurs de projets pour lancer leur activité. Les services proposés concernent la gestion administrative (calcul, versement de salaire, comptabilité..) et le cadre juridique. Grâce aux CAE, les entrepreneurs se font accompagnés dans leurs projets. Ils partagent aussi leur expérience avec d’autres.