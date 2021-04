Sommet du Mentorat: Pour la relance économique, le mentorat pour entrepreneurs

Pour la relance économique : le mentorat pour entrepreneurs

Le mentorat : un accompagnement entre pairs pour faire face aux enjeux et aux épreuves qui jalonnent notre vie, professionnelle ou personnelle. Les pouvoirs publics français comme québécois souhaitent en faire le fondement de la solidarité nécessaire pour la relance économique, d’une part pour l’insertion des jeunes dans la vie professionnelle, d’autre part pour transformer l’économie et créer de l’emploi.

Cette première émission du Sommet du mentorat France-Québec, dresse un état des lieux du mentorat pour entrepreneurs, à travers les témoignages de mentors et de mentorés des deux côtés de l’Atlantique.

Une émission co-animée par

Philippe Bloch, journaliste, entrepreneur, conférencier (France)

et

Marius Brisson, journaliste, entrepreneur, mentor (Québec)

Les invités :

-Dominique Restino, fondateur et président de Réseau Mentorat France, Moovjee et IME (Fr)

-Pierre Duhamel, directeur général de Réseau Mentorat (Qc)

-Edwin Galan, co-fondateur et CEO de Le Smartsitting et mentoré (Fr)

-Marine Deck, fondatrice et CEO de Lougage et mentorée (Fr)

-François Charron, animateur et président de Synonyme média et mentoré (Qc)

-Julia Barreteau, animatrice régionale du Réseau Mentorat France et du Moovjee (Occitanie) (Fr)

-Steve Brunelle, directeur général de SADC de Nicolet-Bécancour (Qc)

-Pascal Teurquetil, CEO Groupe Muller et mentor IME (Fr)

-Pierre Chagnon , entrepreneur à la retraite, mentor et formateur (Qc)

-Idir Ait Si Amer, CEO de Tracktor et mentoré (Fr)

-Noémi Harvey, présidente et co-fondatrice de Productions RN et mentoré

Dans cette émission vous pourrez également découvrir les interventions de :

-Sarah El Haïry, secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement

-Michèle Boisvert, Déléguée Générale du Québec à Paris et représentante personnelle du premier ministre pour la Francophonie