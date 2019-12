Secteur du digital : des métiers d’avenir et qui recrutent, avec l’AACC Digital

La communication digitale : des recrutements en hausse

Des métiers de plus en plus nécessaires et des candidats toujours plus nombreux. Ainsi, selon une étude de l’Insee, en 2016, 2,8% de la population occupait un poste dans l’information-communication soit 740 000 français. Un secteur bien représenté mais qui recherche toujours ses futurs communicants. Avec la transition numérique et digitale des entreprises les communicants digitaux sont plus que jamais recherchés. Des femmes ainsi que des hommes, à noter que ce secteur est encore représenté à 60% par des femmes même si 70% des cadres sont des hommes.

Faciliter l’accès à l’emploi avec Beyond

Pour mettre l’eau à la bouffe et faciliter l’accès à l’emploi, l’AACC met en place Beyond. En effet, cette plateforme de contenus propose vidéos et podcasts pour une immersion totale en agences digitales et rendre le plus bel exemple de terrain aux étudiants. Mais à partir de 2020 c’est l’accès à l’emploi qui sera favorisé par Beyond, une passerelle entre entreprises et écoles, un dispositif forts de partenariats, que nous présente Grégory Pascal, dans le journal de l’emploi.