Les ambulances Bastide : retour sur une reprise réussie

Transmettre son entreprise, c’est anticiper.

Quoi de plus normal pour un dirigeant d’entreprise que de vouloir transmettre son entreprise ? Il lui a consacré son temps, son énergie. Et il a pris des risques durant toute sa carrière pour développer et pérenniser son activité. Pourtant, de l’idée à sa concrétisation, le chemin est semé d’embûches.

Les statistiques le montrent : une entreprise sur deux en situation d’être transmise ne trouve pas de repreneur. Pour contrer cette difficulté, il est fondamental d’anticiper la transmission et de la préparer au moins 10 ans avant la cession. Bien sûr, il n’existe pas de solution clefs en main pour réussir sa transmission. Donc, transmission et reprise d’entreprise nécessitent patience et méthodologie.

Trouver la perle rare.

Alors, il faut trouver la perle rare, que ce soit l’entreprise pour le repreneur ou le repreneur pour le cédant. Il faut définir la bonne stratégie pour l’acquérir et se l’approprier. Candide et David ne diront pas le contraire, 3 ans après s’être lancés dans l’aventure, la réussite est au rendez-vous. Candice et David sont deux trentenaires venus s’installer à Narbonne, après avoir décidé de quitter le stress et le climat parisiens. David, jusqu’alors salarié, rêvait de devenir son propre patron. Et il a convaincu sa compagne de tenter l’aventure avec lui. Elle, diplômée d’un BTS comptabilité, gestion et lui diplômé d’État d’ambulancier, sont complémentaires. Travailler dans un domaine qu’on connaît déjà est plus sécurisant pour se lancer dans le monde de l’entrepreneuriat. Alors, ils ont décidé de s’associer. Et ils ont repris une entreprise de transport sanitaire en ambulance, VSL ou taxi.

Alors, découvrez leur histoire dans ce nouveau numéro de Paroles d’Entreprise. Et découvrez d’autres parcours d’entrepreneurs en replay sur Paroles d’Entreprise..