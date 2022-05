Salon s’expatrier, Mode d’emploi: S’expatrier en famille

S’expatrier à l’étranger: les précautions à prendre pour la famille

S’expatrier en famille peut parfois devenir un casse-tête juridique autour des questions de mariage, de divorce ou de décès. Les notaires accompagnent les Français établis hors de France pour les éclairer sur les écueils juridiques liés à l’expatriation et au retour en France, en lien avec les représentations diplomatiques de la France à l’étranger.

Dans cette conférence, proposée par Notaires de France, Me Pierre Tarrade et Me Lucie Nevot vous donnent toutes les informations importantes qu’il faut savoir et répondent à vos questions.

Pour s’expatrier: pensez Notaires de France

Le notariat français offre ses services aux Français expatriés, à l’occasion de ses rencontres notariales internationales. Chaque année depuis une dizaine d’années, la profession organise ainsi avec les consulats et les ambassades de grandes capitales plusieurs manifestations pour rencontrer ces citoyens soucieux de leur situation. Y participent des notaires français et des notaires ou juristes locaux, les élus et associations représentatives des Français de l’étranger, ainsi que des structures telles que la CCI ou le lycée français. Si les expatriés se posent les mêmes questions que tout Français sur le territoire national, leur situation nécessite des réponses spécifiques. Aussi, après un exposé sur les nouveautés juridiques et fiscales, ont lieu des échanges informels autour de cas pratiques illustrant des problématiques liées au pays d’accueil. Depuis leur création, plus de 80 rencontres notariales se sont tenues dans une trentaine de pays avec plus de 4 000 participants. Depuis le début de la crise sanitaire, plusieurs rencontres ont été organisées en distanciel : notamment à destination des Français de Russie, de Singapour et de Turquie. Une rencontre en présentiel a pu se tenir le 13 décembre 2021 à l’ambassade de France à Rome.

Les notaires de France organisent régulièrement des séminaires d’information juridique dans le cadre d’un partenariat avec lepetitjournal.com