Redspher recrute dans le secteur du transport et logistique

Redspher: la plateforme digitale recrute

Le secteur du transport et de la logistique se développe et à de plus en plus besoin de main d’œuvre. Avec l’évolution du e-commerce et du secteur du transport et de la logistique, les entreprises doivent se digitaliser. C’est ce qu’à fait Redspher, groupe européen de transport et logistique. Ils ont une plateforme dans laquelle ils réunissent toutes leurs entreprises.

Dans cette édition du Journal de l’emploi, nous recevons:

Stéphanie Dunold Raynouard, responsable du recrutement. L’occasion pour nous de faire un point sur les offres d’emploi de ce secteur et les types de profils recherchés.

Vous pouvez retrouver toutes les offres d’emploi et candidater, sur le site dédié.