Qui est Madame la Présidente ? Retour sur le parcours d’entrepreneure de Meriem Khali Malone

Madame la Présidente propose de nouveaux produits de beauté (compléments alimentaires, thés, shampoings….). C’est parce qu’elle ne trouvait pas certains produits, que Meriem Khali Malone a lancé Madame la Présidente. Titulaire d’un master en histoire de l’Art, Meriem est, une fois encore, la preuve qu’il est possible de se lancer quelle que soit sa formation. N’étant pas du secteur des produits de beauté, elle a cherché sur internet toutes les informations dont elle avait besoin. C’est par exemple sur internet qu’elle a repéré le laboratoire qui fabrique ses produits.

Se faire accompagner

Si elle rappelle qu’entreprendre reste un parcours du combattant, Meriem insiste sur l’importance de se faire accompagner. En effet, certaines structures comme Garance ou Initiative Plaine Commune l’ont soutenue pour se lancer et boucler son financement. Quel budget faut-il pour lancer une telle activité ? Comment se faire connaître ? Voilà quelques unes des questions abordées dans cette émission.

Demain TV, la télé pour les jeunes entrepreneurs

A l’image de Meriem, pour celles et ceux qui souhaitent entreprendre, Demain TV réalise deux émissions qui peuvent vous servir : « Label Entreprise » et « T’inquiète… je gère ».

En effet, « T’inquiète… je gère » donne la parole à de jeunes entrepreneurs. Leur témoignage et leur expérience sont des sources inspirantes et contiennent des infos utiles et pratiques pour se lancer. Cette émission est produite en partenariat avec kangae.fr, le site qui donne aux jeunes de 15 à 25 ans le goût de se lancer.

Et chaque semaine « Label Entreprise » présente des infos concrètes pour créer et développer les entreprises. Elle donne aussi la parole aux entrepreneurs. Vous pouvez revoir leurs témoignages dans Label Entreprise, l’émission télé pour entreprendre.