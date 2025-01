INDUSTRIE DU LUXE : FOCUS SUR LES FORMATIONS

Dans Le Journal de la Formation, Olivier Deveaud, directeur de Luxury Hotel School, partage son analyse. L’hôtellerie de luxe connaît une forte croissance en France et à l’international.

L’industrie du luxe : un secteur en plein essor

La France, reconnue pour son excellence en gastronomie et en hôtellerie, joue un rôle central dans cette dynamique. Luxury Hotel School forme chaque année 300 étudiants. Ses programmes, de niveau Bachelor et Master, s’adressent aux futurs managers de l’hôtellerie de luxe. L’école propose des cursus en français et en anglais, avec un fort accent sur le management

Selon Olivier Deveaud chaque jour, un hôtel de luxe ouvre dans le monde, soulignant l’importance de former des professionnels qualifiés. Les partenariats prestigieux renforcent l’attractivité de ces formations. L’École hôtelière de Lausanne, Coventry University et le groupe Lenôtre apportent leur expertise aux étudiant de Luxury Hotel Shool. Ces collaborations permettent aux étudiants de développer des compétences pointues et de bénéficier de stages internationaux. Située à Paris, l’école collabore avec plusieurs palaces. Les stages et alternances représentent 40 % des cursus.

À propos de Luxury Hotel School

Basée à Paris, Luxury Hotel School forme aux métiers du management dans l’industrie de l’hôtellerie de luxe. L’école propose des formations orientées vers la gestion des palaces et des hôtels cinq étoiles, en mettant l’accent sur l’exigence et la qualité, valeurs fondamentales de ce secteur.

Découvrez leurs formations : https://www.luxuryhotelschool.fr/