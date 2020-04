L’artisanat en tension

L’artisanat est face à un problème de taille : 700 000 postes sont non pourvus. Et 300 000 entreprises sont à reprendre d’ici 10 ans. D’un côté, 8,5 % de la population active recherche un emploi. Et de l’autre côté des savoir-faire de candidats à l’immigration sont non valorisés. La question de l’immigration et la situation de l’artisanat ne sont donc pas déconnectées. Alors, pour aborder ce sujet, Label Entreprise accueille Gérard Gomez, président de la CMA Pyrénées-Atlantiques et Mohamed Camara, jeune apprenti. La CMA Pyrénées-Atlantiques a mis en place des actions pour favoriser la formation et l’intégration des immigrés.

