Les formations aux métiers d’expert de la comptabilité et de la gestion, avec l’ENGDE

Un secteur qui ne connaît pas le chômage

Les métiers de la comptabilité et de la gestion ont de beaux jours devant eux, ils seront toujours nécessaires ! Et qui dit tous domaines dit secteur actif et fort d’une grande employabilité. Ainsi, les postes à pourvoir sont nombreux : près de 4 000 offres recensées par RegionsJob. Un secteur et des métiers qui attirent toujours beaucoup les jeunes diplômés. En 2019, 177 600 étudiants se sont inscrits dans une école de commerce/gestion/comptabilité. Contre 126 700 en 2011. Une forte progression. Alors que le BMO Pôle Emploi pour l’année 2019 recensait plus de 14 000 projets de recrutements sur le secteur, il faut continuer de former les futurs experts de demain.

ENGDE : une école spécialisée

Ainsi et ce depuis 1965, l’ENGDE, cette école supérieure de gestion et d’expertise comptable, forme nos experts. L’école s’insère dans un modèle très classique, proposant plusieurs formations dont les trois principales : le DCG, le DSCG et le DEC, graal de la profession. Et grâce aux périodes de stage et d’alternance, les étudiants se professionnalisent dans ce monde rigoureux et complexe. Christelle Jondot, directrice de l’ENGDE est l’invitée du Journal de l’Emploi.