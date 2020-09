Learning Live: un MBA International Business à découvrir

Découvrir le MBA International Business du Groupe ISC Paris

Vous voulez réussir? Aller plus loin? Optez pour le MBA International Business du Groupe ISC Paris. ISC Paris Global programs propose un « MBA International Business » qui peut vous ouvrir de nombreuses opportunités de carrière.

Dans cette émission vous en saurez plus avec nos 4 invités:

– Charles Berger : Directeur du programme MBA

– Eric Thorez: Enseignant Chercheur ISC Paris et deux professionnel ayant fait le choix de ce MBA

– Dilia Hoot-Merabtine: consultante import-export et gestion d’entreprise – et Daniel Martins: Chef de Bloc Opératoire.

Cet MBA propose un cursus d’excellence académique et professionnelle. Il vous permettra de développer une double expertise en management et en business développement, avec un programme part-time international et interculturel.

Ce MBA s’adresse aux professionnels confirmés ayant au moins trois années d’expérience.

Pourquoi choisir le MBA International Business de l’ISC Paris ?

Ce MBA vous permet d’acquérir et de renforcer votre vision globale de l’entreprise et de sa stratégie. Ses enseignants à 70 % des docteurs en gestion et à 30% des professionnels experts, vous apporterons une forte compétence en management. En plus des compétences techniques et académiques, les apprenants acquièrent une vision à 360 degrés d’un business grâce à des études de cas pratiques et des missions en entreprise.

MBA International Business de l’ISC Paris : une reconnaissance internationale

Le MBA International Business reste l’un des rares diplômes reconnus au niveau international. Il permet surtout de développer une compréhension des questions liées à la multi-culturalité. Plus de la moitié des apprenants sont étrangers. Et le programme est délivré full english (une remise à niveau peut être proposée).Il est accrédité AMBA, label partagé par moins de 300 écoles à travers le monde. Il permet aussi d’avoir accès à une base de données d’alumni « élites » composée de plus de 68 000 personnes dans le monde.