Ingénierie : venez rencontrer votre futur employeur au Salon Meet’Ingé !

L’ingénierie, vivier d’emplois

Automobile, aéronautique, digital, environnement… Connaissez-vous réellement les métiers de l’ingénierie ? En effet, souvent assimilé aux geeks et à l’informatique, l’ingénierie est un secteur vaste, riche d’une large palette de métiers. Ainsi, chaque année, ce secteur recrute entre 50 et 60 000 personnes. Et face à cette dynamique, Syntec-Ingénierie organise chaque année des « job datings » afin de découvrir les métiers mais surtout d’embaucher de nouveaux collaborateurs.

Le forum Meet’ingé, le « job dating » de l’ingénierie

En effet, cette année encore et pour sa 18ème édition, le forum Meet’ingé rouvre ses portes le 24 octobre prochain au Carreau du Temple à Paris. L’occasion de présenter ce secteur en perpétuelle évolution, de rencontrer des entreprises et de postuler auprès d’eux. Annelise Avril, Présidente des ambassadeurs de l’ingénierie de Syntec-Ingénierie est l’invitée du Journal de l’Emploi. Grandes vagues de recrutement, évolution du secteur en lien avec les transitions actuelles, place des femmes dans l’ingénierie, encore trop sous-représentées. Annelise Avril nous en parle dans ce nouveau numéro du Journal de l’Emploi.