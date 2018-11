Le Journal de l’emploi: Les Territoires Zéro Chômeur Longue Durée, une réussite!

Les Territoires Zéro Chômeurs longue Durée: une solution!

En 2017, ils étaient les chômeurs longue durée représentaient 1,2 millions de personnes sur environ 2,8 millions de chômeurs au sens du BIT (Bureau International du Travail). Lutter contre ce chômage longue durée doit être une priorité nationale! Mais bien souvent ces grands exclus du marché du travail sont pointés du doigt, ou accusés de ne pas vouloir « faire des efforts ». Il faut peut-être revoir complètement revoir notre approche des politiques d’insertions. C’est ce que proposent les Territoires Zéro Chômeurs longue Durée.

Territoires Zéro Chômeur Longue Durée: une expérimentation qui se développe!

Dans cette édition vous saurez tout sur les Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée avec :

– Laurent Grandguillaume président de l’association.

TZCLD une expérimentation qui fait ses preuves! Imaginée au sein de l’association ATD-Quart Monde, puis ayant bénéficié du soutien de parlementaires par la mise en place d’une loi, l’expérimentation Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée s’est développée dans un premier temps sur 10 territoires. L’idée est simple mais révolutionnaire, les acteurs locaux partent des envies des chômeurs, des besoins sur les territoires et ils créent des Entreprises à but d’Emploi. Et cela marche ! en moins de de 2 ans plus de 622 personnes en chômage logue durée ont signée un CDI!