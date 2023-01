Le Journal de la Formation Spécial UHFP avec l’AFPA

Fabrice YEGHIAYAN, Directeur national du développement de l’AFPA est l’invité du journal de la formation. Une édition spéciale enregistrée lors de la 18e UHFP (Université d’Hiver de la Formation Professionnelle organisée par Centre Inffo).

Avec lui nous revenons sur les bouleversements que vivent tous les acteurs de la formation face aux transitions digitales, énergétiques et économiques que nous vivons. Face à un monde qui change, Fabrice YEGHIAYAN souligne également l’importance des transitions managériales et il nous explique comment l’AFPA fait face à ces nouveaux défis qui nécessitent de nouvelles compétences.

L’AFPA: l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes

Depuis plus de 65 ans, l’Afpa est le premier organisme de formation professionnelle qualifiante. Sa mission première n’a pas changé : vous former à l’emploi. Créée en 1949 pour répondre aux besoins de la France en pleine reconstruction, l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes est depuis le 1er janvier 2017 Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes.

La 18e Université d’hiver de la formation professionnelle

Organisée par Centre Inffo depuis 1989, l’Université d’hiver de la formation professionnelle est l’événement de référence de tous les acteurs de l’accompagnement et du développement des compétences au service des jeunes, des actifs, des entreprises et des territoires. Tous les deux ans l’ UHFP rassemble et facilite les échanges entre DRH, responsables de formation en entreprise, dirigeants d’organismes de formation, consultants, coachs, chercheurs, edtechs, financeurs et décideurs, acteurs privés, publics et paritaires en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles.

Cette émission vous est proposée par Demain TV en partenariat avec Centre Inffo.