Le Journal de la Formation spécial UHFP avec OPCO EP

Arnaud Muret, Directeur général d’Opco EP

et

Armelle Robert, Directrice partenariat, alternance et DROM et Déléguée Régionale Antilles-Guyane Opco EP sont les invités du Journal de la formation. Une édition enregistrée à l’occasion de l’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle (UHFP) organisée par Centre Inffo. Ils nous apportent leur regard sur les grandes transitions économiques, démographiques et climatiques en cours. Ils nous expliquent comment elles impactent les entreprises de proximité. Et ils nous présentent ce qui est mis en place au niveau de l’OPCO pour relever les défis à venir.

L’Opco EP (Opérateur de compétences des entreprises de proximité)

L’Opco EP prépare les entreprises au monde de demain dans la définition de leurs besoins. Pour cela l’organisme les accompagne dans la mise en place de solutions de formation. Des solutions adaptées au bénéfice de leurs salariés et dans le financement des actions d’intégration par l’alternance et de développement des compétences. L’Opco EP soutien 53 branches professionnelles. Cela représente 402 000 entreprises, pour l’essentiel TPE-PME, de l’artisanat, des professions libérales et des services de proximité. L’ensemble de ces branches comptent près 3 millions de salariés.

La 18e UHFP Université d’hiver de la formation professionnelle

Organisée par Centre Inffo depuis 1989, l’Université d’hiver de la formation professionnelle est l’événement de référence de tous les acteurs de l’accompagnement et du développement des compétences au service des jeunes, des actifs, des entreprises et des territoires. Tous les deux ans l’ UHFP rassemble et facilite les échanges entre DRH, responsables de formation en entreprise, dirigeants d’organismes de formation, consultants, coachs, chercheurs, edtechs, financeurs et décideurs, acteurs privés, publics et paritaires en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles.