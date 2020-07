Le Jour d’Après, spécial OPCO

En 2019, ils ont remplacé les fameuses OPCA dans la collecte de fonds de la formation professionnelle. Aujourd’hui, les OPCO, opérateurs de compétences, prennent le relai mais avec des missions un peu différentes. Le Jour d’Après leur consacre un numéro spécial, à découvrir sur Demain TV.

Un accompagnement dans la formation professionnelle

Depuis le 1er avril 2019, onze OPCO sont venus remplacer les vingt OPCA présentes pour épauler la formation. Toutes les entreprises peuvent bénéficier du soutien de ces opérateurs, en fonction de leur secteur d’activité. Vraie aide aux entreprises, ces organismes accompagne également les salariés dans l’évolution de leur activité. En effet, trois grands axes structurent les aides et les accompagnements qu’ils dispensent. Ainsi, elles assurent le financement des contrats d’alternance, qu’ils soient de professionnalisation ou d’apprentissage. De plus, ils viennent apporter un soutient dans la transition professionnelle des salariés. Changement de métier ou reconversion professionnelle, l’exemple du Compte Personnel de Formation (CPF), un outil mis à la disposition des salariés afin de soutenir cette évolution professionnelle. De larges accompagnements qui viennent soutenir la formation. Mais en cette période de crise sanitaire et post-confinement, qu’en est-il de l’état de ces soutiens à la formation ?

Le rebond post-confinement

La période de crise sanitaire que nous vivons n’épargne personne. L’apprentissage et la formation professionnelle en générale est un point clé de l’économie française, une voie royale vers l’emploi pour beaucoup de jeune. Aussi, la crise sanitaire et le confinement sont venus considérablement fragiliser ces opérateurs de compétences au même titre qu’un grand nombre d’entreprises. Alors, comment ces acteurs de la formation professionnelle ont-ils vécu cette période de crise sanitaire et économique ? Quelles sont les actions et les grands enjeux du secteur ? Et quelles perspectives d’avenir dans un monde encore chamboulé et incertain ? Jérôme Joinet nous l’explique, accompagné de ses invités :

Valérie Sort , directrice générale d’Akto,

Ils reviennent sur les effets du confinement, leurs ambitions pour l’avenir des formations professionnelles en France. C’est à découvrir dans ce nouveau numéro du Jour d’Après, sur Demain TV.