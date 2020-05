CleverConnect, une entreprise né de la fusion entre Meteojob et Visiotalent. Et qui accompagne aujourd’hui les professionnels, de manière innovante, dans la recherche de leurs futurs talents. Ils nous présentent aujourd’hui le baromètre de la recherche d’emploi pendant la crise sanitaire, publié le 19 mai dernier. Gonzague Lefebvre, co-fondateur de CleverConnect est l’invité du Journal de l’Emploi.

Un bond de 7,1% au mois de mars

C’était attendu. Le 27 avril dernier, Pôle Emploi a dévoilé les chiffres pour le premier trimestre 2020 : + 7,1% de demandeurs d’emploi en mars 2020. Ainsi, une hausse qui s’explique notamment et surtout à cause de la crise sanitaire et du confinement. Et ce qui porte aujourd’hui les demandeurs d’emploi à 3 732 500. Et pour comprendre les phénomènes de recrutement et de recherche d’emploi en confinement, CleverConnect a compilé les réponses d’un panel de 1528 candidats dans un sondage. Ainsi, le baromètre nous expose les grands changements qui ont été observés avec la crise du Coronavirus.

Vers de nouvelles stratégies pour candidats et recruteurs

En effet, dans le contexte aussi particulier que celui que nous connaissons, les recherches des candidats ont dû être adaptées. Tout comme les processus de recrutements des entreprises. Distanciation sociale oblige, les visio, les entretiens au téléphone n’ont jamais été aussi utilisés. Et ce n’est qu’une partie des stratégies et « nouveautés » relevées par CleverConnect. Aussi, si vous souhaitez en savoir plus et découvrir le baromètre plus en détail : cliquez ici.