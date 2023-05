Générations reconversion: le témoignage de Marie Azzopardi

Dans cette édition spéciale de « Générations reconversion » vous pourrez découvrir le témoignage d’une reconversion réussie avec Marie Azzopardi. C’est pendant la période de confinement que cette ancienne vétérinaire, a peaufiner son projet de changement de vie. Elle a décidé de devenir artisan d’art céramiste . Pour ce faire elle a eu recours à Transitions Pro Île-de-France et elle a mis en place un Projet de Transition Professionnelle (PTP). Grâce à ce PTP elle a pu suivre une formation, tout en étant rémunérée.

Dans cette édition elle revient sur toutes ses démarches, ses moments de doutes et son plaisir d’être aujourd’hui en train de vendre ses réalisations avec son activité. www.lesmondesdema.com

Une belle histoire, une démarche exemplaire à suivre si vous souhaitez un jour vous reconvertir ou changer d’orientation professionnelle.

A propos de Génération reconversion 2023

Parce que l’économie est en plein bouleversement, parce que les métiers changent, parce que nous voulons donner plus de sens à notre vie: de plus en plus de personnes souhaitent s’engager dans une démarche de reconversion professionnelle.

C’est pour cette raison que Transitions Pro IDF a organisé les 14 et 15 avril l’évènement Générations reconversion. 2 jours de salon et de rencontre pour passer à l’action, changer de vie professionnelle, découvrir les métiers et entreprises qui recrutent. Pour sa première édition, Générations Reconversion a rassemblé à la fois les acteurs de l’emploi et de la reconversion, des grands témoins ayant réussi leur reconversion et les actifs en quête de reconversion.