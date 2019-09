Et si on éradiquait l’illettrisme en France avec l’ANLCI ?

7% de la population touchée par l’illettrisme

Aujourd’hui en France 2 500 000 personnes seraient touchées par l’illettrisme. A ne pas confondre avec l’analphabétisme, on parle d’illettrisme pour des personnes qui, après avoir été scolarisées en France, n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base, pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante. Hervé Fernandez, directeur de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI), nous en parle dans Si on changeait.

Des journées pour sensibiliser

Dans la continuité de la journée internationale de l’alphabétisation, l’ANLCI organise des journées de sensibilisation et d’action contre l’illettrisme en France, du 8 au 15 septembre. Ces Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) rassemblent pendant une semaine, des manifestations qui donnent à voir l’action conduite dans notre pays pour prévenir et lutter contre l’illettrisme. Plus d’informations sur www.illettrisme-journees.fr. Et pour consulter les différentes actions conduites par l’ANLCI, rendez-vous sur anlci.gouv.fr