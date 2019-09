Et si on devenait optimiste en cette rentrée 2019 ?

Catherine Testa, actrice de l’optimisme en France

Seuls 19% des français pensent que l’année 2019 est meilleure que l’année 2018. Alors, comment redonner de l’optimisme aux français ? C’est le pari que s’est lancé Catherine Testa. Il y a trois ans, cette entrepreneure créait le premier site d’initiatives positives en France, loptimisme.com. L’objectif ? Contribuer au bien-être de la société et faire que demain soit meilleur qu’aujourd’hui. Auteure d’un best-seller « Osez l’optimisme », aux éditions Michel Lafon, et à l’origine de plus de 200 conférences à travers la France, Catherine Testa lance aujourd’hui Le Tour de France de l’Optimisme.

Essaimer l’optimisme sur tout le territoire

Ainsi, sur 12 territoires et pendant 12 mois, Catherine Testa et ses équipes vont sillonner la France pour redonner du bonheur chez les français. Ce Tour de France débutera le 28 septembre prochain à Trouville, en Normandie, région d’origine de Catherine Testa. De la Bretagne en passant par l’Alsace, les Alpes, le Cher et même Tahiti. C’est sur demande de ses nombreux followers que Catherine partira à leur rencontre, chez eux. Conférences, rencontres entre citoyens et acteurs engagés dans une démarche d’optimisme, tout un programme à découvrir sur www.loptimisme.com et dans ce nouveau numéro de Si on changeait.