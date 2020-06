Demain et On Stage Production vous propose de découvrir Lyon et Nantes, sous un autre aspect… Thierry Mercadal éclaire sur l’urbanisme de ces villes aux airs de métropoles internationales. En effet, deux villes similaires tant dans la construction que dans l’innovation sociale, sociétale et environnementale. Un modèle de ville de demain.

Ville Miroir à découvrir sur Demain !