Des opportunités de carrières au SIBCA, le salon de l’immobilier bas carbone

Férielle Deriche, directrice du SIBCA, le Salon de l’immobilier bas carbone est l’invitée du journal de l’emploi. Elle nous présente l’évènement qui aura lieu les 7,8 et 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris. Avec elle nous faisons le point sur la dynamique du bâtiment durable en France, un secteur qui recrute. Pour cela le SIBCA ouvre ses portes le 09 octobre après-midi aux étudiants, demandeurs d’emploi et personnes en recherche d’idée de reconversion: C’est l’après-midi Talents!

Une demie-journée pour permettre aux exposants de présenter les perspectives de carrière offertes par la transformation bas carbone du secteur de l’immobilier et de la construction. Cet après-midi accueillera les étudiants des grandes écoles de commerce, d’architecture, d’urbanisme et d’ingénierie, ainsi que des professionnels expérimentés. Ils auront l’opportunité d’écouter les leaders de l’industrie présenter les métiers du bas carbone et les besoins en recrutement essentiels pour porter leurs projets ambitieux. Cet après-midi s’articulera autour de pitchs métiers successifs et de conférences dédiées.

En savoir plus sur le salon.