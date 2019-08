Demain La Cité réinvente la capitale avec Jean-Louis Missika

Réinventer Paris I et II : concours pour le Paris de demain

En 2014, la Ville de Paris mettait à la disposition de promoteurs, architectes, associations et citoyens différents sites oubliés aux quatre coins de la capitale. L’objectif ? Leur donner une seconde vie en réinventant le lieu, son apparence et sa fonction. En 2017, les sous-sols deviennent à leur tour lieux de création et d’imagination. Il faut faire bouger Paris ! C’est de ces initiatives que sont nés les concours Réinventer Paris I et II, des appels à projets urbains innovants pour repenser le Paris de demain. A l’origine de ce projet, Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de Paris en charge de l’urbanisme, de l’architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité. Le défi : repenser la ville à travers de nouvelles normes sociales, environnementales et culturelles tout en gardant le bâti existant et en préservant le patrimoine.

Une capitale qui évolue avec son temps

Dans ce numéro de Demain La Cité, focus sur l’architecture de demain ou comment repenser une ville historique en la faisant coïncider avec les enjeux sociaux et environnementaux qui nous attendent ? Végétalisation des façades, mise en place d’espaces d’agriculture urbaine, d’espaces de co-working et de co-living pour rapprocher les habitants et sensibiliser chaque personne aux défis de demain. Réinventer Paris I et II c’est 54 sites à travers la capitale et plus de 1 000 candidats pour faire évoluer Paris avec son époque. Rapprocher les habitants, organiser de nouvelles manières de vivre la vie à Paris en accord avec un mode de vie écoresponsable. Jean-Louis Missika nous expose les projets et les ambitions de ces concours qui marquent un nouveau tournant dans l’avenir de la capitale dans Demain La Cité : Réinventer Paris, présenté par Jérôme Joinet.