« Comment faire carrière dans les métiers de la RSE et développement durable » par Caroline Renoux

La RSE : une notion mal assimilée

Les entreprises prennent conscience depuis plusieurs années maintenant de leur impact environnemental et social. Un impact qui joue aussi sur leur réputation. Même si aujourd’hui, 70% des entreprises sont conscientes qu’elles doivent impliquer davantage la RSE et le développement durable au coeur de leur stratégie. Seules 30% d’entres elles ont mis en oeuvre de réelles actions. Ainsi, ces évolutions vers une pratique plus responsable a fait naître de nouveaux métiers. Peu connus et parfois même inconnus, ils sont pourtant indispensables aux entreprises pour accélérer leur transition vers une activité plus responsable.

Caroline Renoux, spécialiste du secteur

Précurseur, tel est l’un des qualificatifs de l’auteure, Caroline Renoux. En 2010 cette spécialiste du recrutement ouvre le cabinet Birdeo, spécialisé dans les métiers à impact positif. L’ambition est devenir le premier cabinet de chasseur de tête pour les métiers de la RSE et du développement durable, mais surtout de promouvoir et sensibiliser à ces postes. Que ce soit auprès de petites entreprises ou des plus grands groupes comme LVMH, Sephora ou encore la BNP Paribas. Caroline Renoux espère faire des métiers de la RSE et du développement durable l’avenir des entreprises, pour s’acclimater au mieux aux enjeux et défis d’aujourd’hui, mais aussi de demain.